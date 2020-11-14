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السبت, 14 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 تشرين الثاني 2020 02:16 م

فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونّيَة في العراق.. ومفوضية الانتخابات ترد

بطاقات الانتخابات

طالبت اللجنة القانونيّة في مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية طويلة الأمد منعاً لشراء الأصوات.

يأتي ذلك بموازاة ما كشف عنه ائتلاف دولة القانون من فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونية قصيرة الأمد يتيح القانون الجديد التصويت من خلالها أيضاً.

من جانبه، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، إن القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين الإلكترونية والبايومترية للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الإلكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها.

وطالب النوري بإجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لإجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف.

بينما قال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة.

من جانبها، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ما أثير بخصوص فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب.

وقالت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، رداً على الانباء التي تتحدث عن فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب، "لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018".

وتابعت "ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك".

وأكدت غلاي أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية  والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".

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