رغم وصفه بـ"التاريخي".. لماذا لم ينفذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار بالعراق حتى الآن؟

وُصِف الاتفاق، الذي توصل إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع حكومة إقليم كردستان في 9 أكتوبر 2020، حول قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بـ"التاريخي"، لأنه يمهد لعودة الأجواء إلى طبيعتها في القضاء للمرة الأولى منذ تحريره من تنظيم "داعش" الارهابي ، ويُنهي نفوذ الميليشيات الشيعية و"حزب العمال الكردستاني" (PKK) فيها.

وبالرغم من مضي شهر تقريباً على الاتفاق إلا أنه لغاية الآن لم يبدأ تطبيقه بسبب البنود الأمنية في الاتفاق التي تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة الموجودة في المدينة.

سنجار قبل الاتفاق

منذ تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" عام 2014، والذي قام بقتل وتهجير آلاف العائلات من الطائفية الإيزيدية، لم تعد الحياة في سنجار إلى طبيعتها؛ فغالبية العائلات النازحة لا تزال في مخيمات اللجوء في إقليم كردستان، ويُقدر عددهم بحسب الأمم المتحدة نحو 350,000 نسمة، وعاد منهم نحو 100,000 نازح إلى مناطقهم الأصلية، ويرجع السبب في عدم العودة الكاملة للنازحين إلى نقص الخدمات والبنى التحتية، واستمرار سيطرة الجماعات المسلحة على القضاء التي ترى في عودتهم بدايةً لنهاية نفوذها ومناطق وجودها.

وتسيطر الجماعات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني على مركز القضاء بعد أن شارك قوات "البيشمركة" الكردية والتحالف الدولي في تحريرها من "داعش" عام 2014، لكنه لم يخرج منها حتى الآن، وقام بتشكيل مجاميع مسلحة تابعة له من أبناء سنجار، أبرزها وحدات "حماية سنجار" التي تتلقى رواتبها من الحكومة المركزية، فيما تسيطر ميليشيات شيعية على جنوب القضاء، ومنها "الفتح المبين" أو "اليبشة"، إضافة إلى ميليشيات أخرى يدعمها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني في شمال سنجار، وأبزها "قوة حماية إيزيدخان".

ورغم سيطرة قوات الجيش العراقي على كل المناطق الشمالية المتنازع عليها بعد استفتاء استقلال إقليم كردستان عام 2017، إلا أنه وبحسب اتفاقات غير معلنة حافظ حزب العمال الكردستاني على نفوذه في قضاء سنجار، وجرى إبعاد فقط القوات التابعة للبيشمركة التي حاولت خلال الأشهر القليلة الماضية استعادة سيطرتها على أجزاء من القضاء.

ويعود هذا الصراع المحتدم على سنجار إلى أهميتها الاستراتيجية؛ فهي تقع في شمال غرب محافظة نينوى، وتربط المناطق العربية بالإقليم الكردي باتجاه الحدود السورية التي تبعد عنه فقط 50 كيلومتراً، في حين تبعد سنجار نحو 70 كيلومتراً عن الحدود العراقية-التركية، وتضم غالبية من الطائفة الإيزيدية وأقليات من العرب والأكراد والتركمان.

تَعتبر الميليشيات الشيعية قضاءَ سنجار حلقةَ وصل مهمة على الممر (الكوريدور) الاستراتيجي الذي يصل نحو الأراضي السورية فالجنوب اللبناني، الذي تستخدمه طهران في عمليات تهريب السلاح والصواريخ والمخدرات، فضلاً عن نقل الميلشيا، ويُعد أيضاً نقطةَ تمركز حيوية وحساسة بين كردستان والمناطق العربية السُّنية. كما أن تلك الميليشيات أنشأت لها مصالح اقتصادية في القضاء من خلال السيطرة على موارده وتحقيق مكاسب مالية كبيرة فيه.

أما أربيل فتَعتبر سنجار من المناطق "المتنازع عليها" مع بغداد، وترغب بضمها إلى إقليم كردستان بموجب المادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الأوضاع فيها قبل إجراء استفتاء على ضمها إلى الإقليم. وبعد عام 2014 وجد "حزب العمال الكردستاني" في سنجار منطقة نفوذ مهمة لتجنيد المقاتلين، والاستفادة من مواردها الاقتصادية في المواجهة المفتوحة مع القوات التركية التي تواصل استهداف الحزب داخل الأراضي العراقية.

بنود "اتفاق سنجار"

منذ تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو 2020، بدأ بجولات حوار مع إقليم كردستان، بعضها كان حول القضايا النفطية والمالية، وبعضها الآخر تمحور حول الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك وسنجار. وفي التاسع من الشهر الجاري أُعلن عن توقيع "اتفاق تاريخي" بشأن سنجار مع الجانب الكردي، وأهم بنوده:

حصر إدارة القضاء الأمنية بالشرطة المحلية (وزارة الداخلية الاتحادية) وجهازي الأمن الوطني والمخابرات.

يتولى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ووزارة الداخلية الاتحادية تعيين 2500 من سكان قضاء سنجار في قوى الأمن المحلية، مع ضمان إشراك عادل للنازحين في المخيمات (وبحسب معلومات فإن حكومة الإقليم ستتولى تسمية 1500 من هؤلاء من ضمن النازحين الإيزيديين في دهوك).

إخراج كافة الجهات المسلحة الأخرى التي لم تُذكر في نص الاتفاق، بالتنسيق بين بغداد وأربيل، وهي: ميليشيات الحشد الشعبي، وحزب العمال الكردستاني، والجماعات التابعة لقوات البيشمركة.

تتولى لجنة مشتركة من بغداد وأربيل ومحافظة نينوى تسمية قائمقام القضاء، إضافة إلى اختيار المرشحين لباقي مناصب الإدارة في القضاء.

ولم توضح الحكومة العراقية طريقة تنفيذ الاتفاق، غير أنه من الناحية العملية يتطلب توجيه أوامر الخروج من القضاء إلى "الحشد الشعبي" وباقي الفصائل المسلحة، وتنفيذ عملية أمنية لطرد حزب "العمال الكردستاني" التركي في حال قرر البقاء.

المواقف من الاتفاق

حظي الاتفاق بترحيب واسع من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، ومن الولايات المتحدة ومن تركيا. كما أن حكومة إقليم كردستان وجدت فيه خطوة إيجابية جداً من جانب بغداد إلى حد أن كفاح حمود، مستشار مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال إن حزبه سيقدم دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إذا ما تم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء.

غير أن الاتفاق لم يرُقْ لعدة أطراف أخرى، في مقدمتها حزب العمال الكردستاني الذي وجد فيه محاولة تركية لمد نفوذ أنقرة إلى المنطقة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبينما أصدرت بعض النخب الإيزيدية بياناً مرحباً بالاتفاق مع التذكير بخطورة أن تُقصي الترتيبات الجديدة بعض الأطراف الفاعلة في سنجار، فإن "وحدات حماية سنجار" التي يُعتقد على نطاق واسع أنها مدعومة من حزب العمال الكردستاني والتي تحتفظ بالوجود الأمني الأهم في المنطقة، نددت بالاتفاق. ورغم أن هذه الوحدات تُنكر وجود أي علاقة تنظيمية لها مع حزب العمال، إلا أن المعلومات تشير إلى أنها منقسمة إلى جناحين: أحدهما يضم أعضاءها الذين أصبحوا جزءاً من الحشد الشعبي وبمسمى "لواء الفتح المبين"، والجناح الثاني يضم الأعضاء الذين ظل ولاؤهم الأساسي لحزب العمال. وقد ذكر أحد قادة هذه الوحدات من الجناح الثاني إن تنظيمه لن ينسحب من سنجار لأنه قدم تضحيات كثيرة لتحريرها من "داعش"، ولأنه مؤلف من أبناء وبنات سنجار. ورفض مكتب وحدات حماية سنجار الادعاءات بوجود حزب العمال في سنجار مؤكداً أن قوات الحزب غادرت القضاء عام 2018 بعد تحريره من داعش.

ويبدو أن الإيزيديين منقسمون بحسب ولاءاتهم السياسية. فبعضهم يرى الاتفاق خطوة جيدة لاستعادة "الوضع الطبيعي"، والتخلص من عبء حزب العمال الذي يتهمونه بابتزاز السكان وفرض سطوته على جبل سنجار والمناطق المحيطة وتجنيد الأولاد والبنات غير البالغين في صفوفه، والتسبب بعدم الاستقرار الذي يمنع عودة النازحين، بينما يرى آخرون أن الاتفاق سيتحول إلى مظلة لعودة نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سنجار، وإقصاء الأطراف الأيزيدية المستقلة عن سلطة الحزب الذي يتهمه الكثير من أبناء المنطقة بالتخلي عن الإيزيديين خلال هجوم "داعش" عليهم.

وتُعد الفصائل القريبة من إيران من بين الأطراف الناقدة للاتفاق، فقد اعتبر قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، أن اتفاق سنجار الذي "تضمن إخراج الحشد الشعبي الذي حرر سنجار هو مجاملة سياسية ومكافأة انتخابية على حساب الإيزيديين". ودعا الخزعلي "القوى الوطنية" إلى "إبداء رأيها بالموضوع وإلى ضرورة أن يكون هناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الاتفاق"، كذلك علّق رئيس كتلة بدر البرلمانية، النائب حسن الكعبي، أن "قوات الحشد الشعبي طهّرت مدينة سنجار في الوقت الذي هرب الأكراد البيشمركة"، وأن "رفض تواجد قوات الحشد الشعبي جاء بأوامر من قوات أجنبية أمريكية وإسرائيلية"، على حد قوله. وقام عدد من الشخصيات الذين تم تعريفهم بأنهم من "وجهاء سنجار" بزيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد، حيث التقوا برئيس أركان الهيئة، القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). وبحسب بيان صادر عن الهيئة فإن "الوجهاء طالبوا بعدم مغادرة قوات الحشد القضاء".

وانضم إلى المعترضين حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، الذي بنى رأسماله السياسي على النجاح في تحرير الأراضي العراقية من هيمنة تنظيم "داعش"، وعلى مواجهة حكومة إقليم كردستان في محاولتها إعلان الانفصال، ونجاحه في إعادة سيطرة القوات الاتحادية والحشد الشعبي على "المناطق المتنازعة "، لذلك رأى العبادي في الاتفاق تفريطاً ببعض الإنجازات التي تحققت وتنازلاً غير ضروري لحكومة الإقليم. وبحسب مصدر في ائتلاف "النصر" الذي يقوده العبادي، فإن ائتلافه الذي دعم حكومة الكاظمي أخذ يرصد "تراجعها الخطير في عدة ملفات، خصوصاً سياستها التخادمية مع إقليم كردستان والذي ترجمته مؤخراً اتفاقية سنجار".

ولم يصدر أي موقف رسمي إيراني تجاه الاتفاق، لكن من الملاحظ أنه جاء بعد فترة وجيزة من القمة التركية-الإيرانية التي جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتعهد فيها الطرفان بالعمل معاً على مواجهة حزب العمال الكردستاني والقوى الكردية المرتبطة به. وإذا كان الإيرانيون غير موافقين على الاتفاق، فعلى الأرجح سيدفعون الحشد الشعبي إلى مقاومة الانسحاب من سنجار، وقد يعملون على إفشال عملية تنفيذه. ومن الملاحظ هنا أن العديد من الفصائل القريبة من إيران صعّدت خطابها الناقد لحكومة إقليم كردستان، وأبدت امتعاضها من التقارب بين الكرد وحكومة الكاظمي، واعتبرت ذلك محاولة من الكاظمي لبناء تحالفات سياسية تساعده في البقاء في منصبه بعد الانتخابات المقبلة.

التوقعات

لا يبدو أن بوسع القوات العراقية إجبار فصائل الحشد الشعبي على مغادرة سنجار، خصوصاً أن الأولى تجنَّبت مثل هذه المواجهة في مناسبات أخرى خطيرة، كما أنها ستجد صعوبة في الدخول بأي مواجهة مع حزب العمال الكردستاني بدون انخراط مباشر من البيشمركة وكذلك بعض فصائل الحشد الشعبي التي تمسك الأرض في المناطق المحيطة. ولذلك لا يبدو أن هناك آلية واضحة لا تقود إلى صدامات عنيفة لإخراج حزب العمال الكردستاني، ولكن قد تجري ترتيبات على الأرض تسمح بإعادة توزيع للقوى الموجودة، وإعادة صياغة للإدارة المحلية، بشرط اشتراك وحدات حماية سنجار وبعض أطراف الحشد الشعبي، وهنا فإن الدور الإيراني سيكون أساسياً في إنجاح أو إفشال الاتفاق.

والواقع أن تعقيد المشهد في قضاء سنجار، ورفْض "الحشد الشعبي" أيضاً الانسحاب من القضاء حتى الآن دعَوا الحكومة العراقية إلى "التريث" في تنفيذ الاتفاق، وثمة مفاوضات تجري حالياً مع قادة الميليشيات الشيعية لإقناعهم بتنفيذ الاتفاق.

ومؤخراً صدرت تقارير إعلامية تُفيد بأن فصائل الحشد الشعبي الموجودة في سنجار وضعت شروطاً لتنفيذ الاتفاق، منها "عدم دخول قوات البيشمركة إلى المدينة، وأن تحتفظ الفصائل بمقار لها داخل المدينة من دون وجود عسكري لها، وألا يكون المسؤول الإداري عن البلدة من المكون الكردي". ورجَّحت مصادر سياسية عراقية أن تقوم الحكومة بالتفاوض حول تلك الشروط، سيما أن الحكومة لا تريد الصدام مع الفصائل المسلحة في المدينة.