نائب: موقف برهم صالح من قانون الاقتراض لا يمثل الرئيس ولا يلبي تطلعات الشعب العراقي

قال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، إن موقف برهم صالح بشأن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية لا يمثل موقف رئيس جمهورية العراق ولا يلبي تطلعات الشعب العراقي.



وأضاف ذيبان، أن الاعتماد على الاقتراض مرفوض واضطررنا إلى الموافقة لتوفير رواتب الموظفين وعلى الحكومة تدبر أمرها كون الاقتراض سيرفض مجددا في البرلمان.



وأوضح أن الحكومة قدمت ورقة بيضاء للإصلاح الاقتصادي لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا وعلى الجميع التعاون معها لحل الأزمة المالية والكشف عن صفقات الفساد.

