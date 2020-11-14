بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 14 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 تشرين الثاني 2020 12:40 م

قانون تمويل العجز المالي.. صالح ينتقد تمريره بغياب التوافق الوطني... وبارزاني يعده طعنة في الظهر

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أثار تمرير مجلس النواب، قانون الاقتراض المسمى "قانون تمويل العجز المالي" جدلا واسعا في العراق، حيث وسع الفجوة ما بين الكرد والشيعة.

من جانبه، عبر رئيس الجمهورية برهم صالح عن أسفه لتمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان دون توافق وطني بسبب مقاطعة الكرد لجلسة التصويت.

ورأى الرئيس برهم صالح، في بيان رئاسي، أنه من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي.

ولفت إلى أن الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون لهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.

وأكد صالح ضرورة عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.

كما عد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تمرير قانون الاقتراض بمثابة طعنة وجهها الشيعة والسنة ضد الكرد.

وقال بارزاني، في بيان شديد اللهجة: بأسف بالغ، يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان؛ لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان ورقة للضغط على إقليم كردستان.

وأضاف أن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي، دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار، نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان.

وعد مراقبون تمرير القانون بغياب الكرد تحولاً خطيراً في سياق العلاقة العربية - الكردية التي مرت بمراحل تاريخية مختلفة قبل عام 2003 وبعده.

ففي ظل الأنظمة السابقة، كانت العلاقة بين بغداد وأربيل تقوم على رؤية أحادية، غالباً ما تفرضها الحكومة المركزية في بغداد، إلى الحد الذي كانت فيه هي التي تتحكم حتى بالمؤسسات التي يفترض أن تكون كردية، من خلال تعيين واختيار شخصيات موالية للنظام على رأس تلك المؤسسات، سواء كانت في الإقليم أو في العاصمة بغداد، بما في ذلك وجود نائب رئيس جمهورية كردي ووزراء كرد.

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