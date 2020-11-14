50 ألف شركة لغسل الأموال في العراق.. سياسيون يفرضون إتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والأجانب

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن فساد وهدر أموال كبير في العراق، حيث أن هناك سياسيين يفرضون إتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والأجانب.

من جانبه، قال عضو كتلة النهج الوطني مهند العقابي، إن سعر المنصب الحكومي في عهد عبد المهدي بلغ مليوني دولار ويرتفع المبلغ مع التجديد.

وأضاف العقابي، أن هناك 64 ألف شركة مسجلة في العراق 16 منها فقط تمتلك مستمسكات أصولية ولها شخصية قانونية أما الـ50 ألف الأخرى، فإنها تمارس عمليات غسل الأموال بنحو منتظم وواسع.

وأشار إلى أن شركات وهمية تقوم باستيراد القمح بمبلغ 150 ألف دينار عراقي للطن وتبيعه بمبلغ 500 ألف دينار، وأخرى تستورد البيض من مناشئ سيئة ثم تزعم انه بيض محلي، مشددا على أن العراق لم يحقق الاكتفاء الذاتي من أي مادة كما زعمت الحكومة.

من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، إن العراق يعيش حالة غير مسبوقة من هروب الأموال وتهريبها ومن نفور المستثمرين عن إقامة أي مشاريع على الأرض العراقية.

وقالت النائبة ندى شاكر، إن هناك سياسيين يفرضون إتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والأجانب قبل أن يمنحوهم الموافقات القانونية وحتى بعد منحهم رخص العمل فانهم يتعرضون لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل أشخاص متنفذين مرتبطين بأحزاب نافذة او مليشيات منفلتة.

من جانبه، قال المحلل السياسي، حميد عبد الله، إن الوزارات العراقية أسست أقساما متخصص بالاستثمار ضمن هيكليتها الإدارية وأوكلت إليها مهمة عرقلة المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص بتلك الوزارات الا بعد ان يحصل المسؤولون فيها على حصص مجزية من تلك المشاريع.

وتشترط بعض الأحزاب على المستثمرين حصولها على 25 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر في المشاريع وبعكسه فإنها ستعرقل تأسيس أي مشروع لا يحقق لها تلك الامتيازات.

ويعاني العراق من أزمة في الإيرادات المالية انتهت بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما احدث حالة من الاستياء والغليان في الشارع المشحون بالأزمات أصلا.



