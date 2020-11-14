القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في بغداد وبحوزتهم 12 كيلو حشيش

القت القوات الامنية القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في بغداد ، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم .



وقال جهاز الامن الوطني في بيان " ان قوة من الجهاز القت القبض ، على وفق اوامر قضائية ، على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج ، كانوا قادمين من محافظة ميسان".



واضاف انه :" ضبطت بحوزتهم 12 كيلو غراما من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".