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السبت, 14 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:38 ص

القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في بغداد وبحوزتهم 12 كيلو حشيش

مخدرات من إيران
القت القوات الامنية القبض على ثلاثة من  تجار المخدرات في بغداد ، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم .

 وقال  جهاز الامن الوطني في بيان " ان قوة  من الجهاز القت القبض ، على وفق اوامر قضائية ، على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج ، كانوا قادمين من محافظة ميسان".

واضاف انه :" ضبطت بحوزتهم 12 كيلو غراما  من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".
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