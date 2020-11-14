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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

نائب: التغييرات في المنافذ الحدودية كانت في القشور ولم تمس الجوهر

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري
رأى رئيس تحالف سائرون في محافظة النائب  برهان المعموري إن التغييرات التي جرت في المنافذ الحدودية كانت في القشور ولم تمس اللب.

وقال المعموري في بيان:" إن أغلب المنافذ الحدودية ما زالت سائبة ولو كانت بيد أمينة لغطت واردتها العجز المالي الحاصل في خزينة الدولة ، لافتاً إلى : إن شبهات الفساد مازالت تشهد انتعاشاً في معظم المنافذ الحدودية ".

وأضاف المعموري في تصريح له :"إن العراق بلد زراعي بنسبة 70% من أراضيه ، إلا أن الاستيراد العشوائي وضعف الرقابة الحكومية على المنافذ كان السبب الرئيس لتردي الواقع الزراعي في البلد".

واوضح, إن غياب السيطرة على الحدود وعدم حماية المنتج المحلي دفع الكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم الزراعية ، مشيراً إلى : إن أغلبهم اصبحوا اليوم يبحثون عن وظيفة في الدولة لسد رمق العيش ".

وتابع المعموري : إن شبهات الفساد في المنافذ كبيرة وعلى الرغم من كل الاجراءات إلا إن التهريب ما زال موجوداً ، منوهاً إلى : إن التغيير الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء في المنافذ الحدودية كان في القشور ولم يمس اللب".
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