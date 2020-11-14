الزراعة النيابية: لن نقف متفرجين أمام عوائق تنمية القطاعين الزراعي والحيواني

أكدت لجنة الزراعة النيابية اهمية ان تسارع الحكومة بخطوات الاستثمار الداخلي والخارجي لكافة القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والحيواني.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي :" ان: البرلمان مع اية خطوة حكومية لزيادة الايرادات غير النفطية عبر القوانين والتشريعات الخاصة بذلك " .



واضاف الشمري :" ان تطوير القطاعين الزراعي والحيواني يعد اولوية قصوى للبرلمان ، ولن نقف عائقا امام اية خطوة بهذا الاتجاه".



وشدد على:" ان البرلمان ، في نفس الوقت ، لن يقف متفرجا امام اية محاولة لوضع العوائق امام تطوير هذين القطاعين ".