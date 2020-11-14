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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

كوجر: الاكراد لن يطعنوا على قانون تمويل العجز المالي أمام المحكمة الاتحاديةلهذا السبب

جمال كوجر
أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني جمال كوجر  ان الاكراد لن يطعنوا بقانون تمويل العجز المالي امام المحكمة الاتحادية ".

وقال كوجر: ان المحكمة الاتحادية لا تستطيع ان تفعل اي شيء حاليا ، لانها فاقدة عضوين من اعضائها ، وبالتالي ليس هناك اي طعن باي قانون حاليا ومنها قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا دون توافق سياسي بين الكتل ".

واوضح ان المنفذ الوحيد لعدم تنفيذ قانون تمويل العجز المالي ، هو رفض رئيس الجمهورية المصادقة على القانون ، لافتا الى انه خلال الـ 15 يوما سيصبح القانون نافذا دون مصادقة رئيس الجمهورية "، وبالتالي فان الرفض تعد وسيلة غير فعالة .

واكد انه لا يمكن تعديل قانون تمويل العجز المالي مستقبلا بعد اقراره ، بعد ان اصدر رئيس الوزراء امرا بتوزيع رواتب الموظفين لشهرين من قانون تمويل العجز المالي ، ، اي دخل القانون حيز التنفيذ ".

واوضح " ان الكتل الكردية لم تتخذ اي موقف عملي تجاه هذا القانون ولم تناقشه حاليا ".

وكان مجلس النواب اقر فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي بمبلغ 12 ترليون دينار ، لسد رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية ونفقات اخرى ،  وسط اعتراض الكتل الكردستانية ".
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