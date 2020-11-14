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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:25 ص

خبير قانوني : قانون تمويل العجز المالي لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية

علي التميمي
أكد الخبير القانون علي التميمي ان قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان وعد نافذا من تاريخ التصويت عليه ، لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية".

 وقال التميمي في بيان هناك حلان  أمام إقليم كردستان أما الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وانتظار اكتمال نصابها بعد تعديل قإنونها والطلب ان يكون القرار في حينه بأثر رجعي ، أو حل الإشكالية مع الحكومة المركزية عن طريق التفاوض  وتعديل هذا القانون الذي تم تشريعه.
وبشان امكانية الطعن في محكمة العدل الدولية اوضح التميمي : انه وفق المواد ٣٦ و٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنها تنظر الخلافات بين الدول أو تعطي الاستشارات الاستفتائية فهي لاتتعامل مع أجزاء الدول وخلافاته مع الدول ، كما حصل بين بريطانيا وخلافها مع الارجنتين حول جزيرة الفوكلاند.
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