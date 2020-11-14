بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 14 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأحزاب الموالية لإيران في العراق.. تحارب الاقتصاد العراقي بوضع العراقيل والتهديدات الواقع السياسي لن يتغير.. الأحزاب الكبيرة في العراق تثق بأنها لن تخسر السلطة 50 ألف شركة لغسل الأموال في العراق.. سياسيون يفرضون إتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والأجانب مراقبون يطالبون بإبعاد الملف الأمني عن سلطة الأحزاب والمليشيات المتنفذة بالعراق الصجري: الحلبوسي يعترف أمام أربع قيادات سنية بتشكيل مجاميع اغتيالات الفنانة المغربية وهيبة مندريس تصدر أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو ماكماستر يدعو بايدن لعدم العودة للاتفاق النووي "الكارثة" مع إيران العراق يعوم على النفط.. ويغرق في الفقر والبطالة والفشل الاقتصادي الدليمي: أحزاب متنفذة تقف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

الاتحاد الوطني يطالب بجلسة عاجلة لبرلمان إقليم كردستان بشأن رواتب الموظفين

برلمان كردستان
طالب  رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان زياد جبار ، بعقد جلسة عاجلة لبرلمان الاقليم  لتوضيح خطط ممثلي الحكومة بشأن آلية تامين الرواتب للموظفين.

وقال  جبار بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني  انه بعد  المصادقة على  قانون الاقتراض في مجلس النواب بدون مشاركة الكرد، نرى  من الضروري ان يعقد برلمان كردستان جلسة عاجلة ، ونحن ككتلة الاتحاد الوطني، سنجتمع مع هيئة رئاسة البرلمان ".

واضاف:"على ممثلي حكومة الاقليم اصدار توضيح للنواب بشأن الخطط في هذا الوضع وآلية تأمين رواتب الموظفين ".

واوضح جبار:" ان ما حصل  التصويت على قانون الاقتراض وان امام الكرد خطوة مهمة وهي مشروع قانون موازنة العام 2021، لذلك على وفد الاقليم التوجه باسرع وقت الى بغداد والاتفاق مع الحكومة الاتحادية وحماية حصة الاقليم في الموازنة".

وبشأن الاجتماع بين الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان ورؤساء الكتل الكردية في بغداد، قال زياد جبار، انه بحسب المعلومات، من المقرر ان يعقد اجتماع يوم  غد الاحد بين الرئاسات الثلاث في الاقليم ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب بشان تمرير قانون الاقتراض بدون مشاركة الكرد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

نائب: التغييرات في المنافذ الحدودية كانت في القشور ولم تمس الجوهر 14 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

سلام الشمري

الزراعة النيابية: لن نقف متفرجين أمام عوائق تنمية القطاعين الزراعي والحيواني 14 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

بشير خليل الحداد

الحداد يأسف لعدم إكتراث الكتل السياسية بمطالب الكرد في التصويت على قانون الاقتراض 14 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

حسن-الكعبي

رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالمباشرة الفعلية لمشروع ميناء الفاو الكبير 14 تشرين الثاني 2020 10:08 ص

النفط

انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع إصابات كورونا 13 تشرين الثاني 2020 11:41 ص

النزاهة

النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية بلغت 100 بالمئة 13 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

حسن خلاطي

الصحة النيابية تستبعد دخول العراق بالموجة الثانية لتفشي كورونا 13 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

امانة-بغداد

كورونا يحرم بغداد من الاحتفال بيومها السنوي 13 تشرين الثاني 2020 11:00 ص

التعليقات