الاتحاد الوطني يطالب بجلسة عاجلة لبرلمان إقليم كردستان بشأن رواتب الموظفين

طالب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان زياد جبار ، بعقد جلسة عاجلة لبرلمان الاقليم لتوضيح خطط ممثلي الحكومة بشأن آلية تامين الرواتب للموظفين.



وقال جبار بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني انه بعد المصادقة على قانون الاقتراض في مجلس النواب بدون مشاركة الكرد، نرى من الضروري ان يعقد برلمان كردستان جلسة عاجلة ، ونحن ككتلة الاتحاد الوطني، سنجتمع مع هيئة رئاسة البرلمان ".



واضاف:"على ممثلي حكومة الاقليم اصدار توضيح للنواب بشأن الخطط في هذا الوضع وآلية تأمين رواتب الموظفين ".



واوضح جبار:" ان ما حصل التصويت على قانون الاقتراض وان امام الكرد خطوة مهمة وهي مشروع قانون موازنة العام 2021، لذلك على وفد الاقليم التوجه باسرع وقت الى بغداد والاتفاق مع الحكومة الاتحادية وحماية حصة الاقليم في الموازنة".



وبشأن الاجتماع بين الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان ورؤساء الكتل الكردية في بغداد، قال زياد جبار، انه بحسب المعلومات، من المقرر ان يعقد اجتماع يوم غد الاحد بين الرئاسات الثلاث في الاقليم ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب بشان تمرير قانون الاقتراض بدون مشاركة الكرد.