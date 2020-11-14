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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

الحداد يأسف لعدم إكتراث الكتل السياسية بمطالب الكرد في التصويت على قانون الاقتراض

بشير خليل الحداد
أعرب نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، ، عن أسفه لما جرى في جلسة  التصويت على قانون الاقتراض من عدم إكتراث الكتل السياسية لمطالب شركائهم في الكتل الكردستانية بالتوافق حول مستحقات إقليم كردستان ورواتب موظفي الأقليم في قانون تمويل العجز المالي أسوة بموظفي العراق لثلاثة الشهور المتبقية لعام 2020
وقال الحداد، في بيان: "عتبنا كبير على الكتل السياسية والقوى الوطنية، ولم يكن هذا ما نأمله، كنا نتمنى الإستجابة لمطلبنا بتأجيل التصويت على القانون ولو لساعات في جلسة فجر يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020 لحين الإتفاق مع الكتل الكردستانية.
وأضاف، أن "ذلك يأتي للخروج بتوافق وطني يضمن حقوق جميع مكونات الشعب في مشروع قانون تمويل العجز المالي، .
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