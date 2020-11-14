رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالمباشرة الفعلية لمشروع ميناء الفاو الكبير

طالبت رئاسة البرلمان،الحكومة والنقل للمباشرة الفعلية لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وثمن عضو هيئة الرئاسة، حسن الكعبي، في بيان الدور الكبير الذي قامت به اللجنة المالية النيابية في استكمال بنود قانون العجز المالي بما تقتضيه مصلحة البلد خلال المرحلة الاقتصادية الراهنة ، فضلا عن استجابتها السريعة لمخاطبته وطلب وزارة النقل بتضمين مبلغ ٤٠٠ مليار دينار في مشروع قانون العجز لتمويل المرحلة الاولى لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وطالب الكعبي، الحكومة ووزارة النقل بالإنطلاق بـ"المرحلة الفعلية في مشروع الميناء واستكمال التفاهمات مع الشركة المنفذة له ، اضافة الى ضرورة إدامة المتابعة الدقيقة والمباشرة لكل مراحل انجازه بإعتباره من اهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية الكبرى في البلاد والضمانة الحقيقية لمستقبل اجيالنــا القادمة.

واشار الكعبي الى ان البرلمان حريص "على دعم مشروع الميناء " ماليا " وصولا لإنجازه بمساندة كل الجهات ذات العلاقة "، داعيا لجنة الخدمات والاعمار النيابية واللجان والجهات المختصة "للتعاون الحثيث بغية الاسراع في انجاز الميناء الكبير الذي بات مطلبا وهدفا يطمح له كل فرد عراقي غيور على بلده".