الصجري: الحلبوسي يعترف أمام أربع قيادات سنية بتشكيل مجاميع اغتيالات

كشف عضو مجلس النواب علي الصجري، اليوم السبت، عن تفاصيل جلسة خاصة حضرها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأربع قيادات سنية.

وقال الصجري في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "محمود المشهداني قال قبل أيام وبحضور سليم الجبوري وصالح المطلك وحاجم الحسني: اننا أيام جبهة التوافق كانت بيدنا توثية اما اليوم فنحن مجردين من القوة".



وأضاف الصجري، أن "الحلبوسي اجابه (ليش ما عندنا توثية انا شكلت مجاميع اغتيالات) فأجابه حاجم الحسني لمن تشكل هذه الفرق هل هي موجهة لجماعتنا ام للآخرين فأجابه الحلبوسي يجي يوم تفيدنا ونستخدمها".



وحذر الصجري في تغريدته من أن "العجي (في إشارة للحلبوسي) يريد اغتيالات لإرجاع العراق إلى الاحتراب الطائفي وهو مكلف بذلك".