الفنانة المغربية وهيبة مندريس تصدر أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية

أصدرت الفنانة المغربية وهيبة مندريس جديد أعمالها الفنية باللهجة العراقية ، وذلك على قناتها الرسمية باليوتيوب، الأغنية تندرج ضمن خانة الأعمال الغنائية الدرامية بعنوان "أنا إيش بيا".

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي العراقي رامي العبودي ، ألحان محمد سلام، التوزيع ل-جي فاير، والميكساج ماستورينغ للموزع المغربي نوح عبدي.

واختارت الفنانة وهيبة مندريس تصوير فيديو كليب الأغنية رفقة طاقم العمل بين مدينة الدار البيضاء و سيدي رحال بعدسة المخرج المغربي يونس دنكاتي .

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية وهيبة مندريس يشتمل ريبيرتوارها الفني على العديد من الأغاني من بينها ‘’عايقة وفايقة، أنا وحدة ، و كدبته’’.