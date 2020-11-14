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السبت, 14 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 14 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

الفنانة المغربية وهيبة مندريس تصدر أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية

الفنانة المغربية وهيبة مندريس

أصدرت الفنانة المغربية وهيبة مندريس جديد أعمالها الفنية باللهجة العراقية ، وذلك على قناتها الرسمية باليوتيوب، الأغنية تندرج ضمن خانة الأعمال الغنائية الدرامية بعنوان "أنا إيش بيا".

والأغنية من كلمات  الشاعر الغنائي العراقي رامي العبودي ، ألحان محمد سلام، التوزيع ل-جي فاير، والميكساج ماستورينغ للموزع المغربي نوح عبدي.

واختارت الفنانة وهيبة مندريس تصوير فيديو كليب الأغنية رفقة طاقم العمل بين مدينة الدار البيضاء و سيدي رحال بعدسة المخرج المغربي يونس دنكاتي .

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية وهيبة مندريس يشتمل ريبيرتوارها الفني على العديد من الأغاني من بينها ‘’عايقة وفايقة، أنا وحدة ، و كدبته’’.

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