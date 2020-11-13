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الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 04:17 م

مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

رونالدو
ذكرت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد يتحرك  للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، لاعبه السابق ونجم يوفنتوس الحالي.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق، أن يوفنتوس سيعرض رونالدو للبيع، كي يتخلص من راتبه المرتفع (31 مليون يورو سنويا).

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يونايتد تواصلت مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو، وأن النجم البرتغالي يدرس الأمر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ35 عاما لعب 6 سنوات مع مانشستر يونايتد، منذ 2003 وحتى رحيله إلى ريال مدريد في 2009.

ولعب رونالدو 292 مباراة مع يونايتد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 118 هدفا وصنع 69، وحقق 9 ألقاب.

وانتقل كريستيانو إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، ويمتد عقده مع البيانكونيري حتى نهاية الموسم المقبل.
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