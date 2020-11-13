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الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 03:58 م

ماكماستر يدعو بايدن لعدم العودة للاتفاق النووي "الكارثة" مع إيران

إتش آر ماكماستر

دعا مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جو بايدن لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران واصفا الاتفاق بالخطأ الكبير والكارثة السياسية المقنّعة في صورة انتصار دبلوماسي.

وقال الجنرال إتش آر ماكماستر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، إنه “لا ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بمجرد توليه منصبه.

وأضاف أن الصفقة التي أبرمها وزير الخارجية آنذاك جون كيري مع نظام طهران فشلت في الأخذ بنظر الاعتبار الأيديولوجية العدائية للحكومة الإيرانية والحروب التي خاضتها طهران بالوكالة ضد الولايات المتحدة خلال الـ40 عاما الماضية.

وتابع: أن إيران استغلت الأموال وتخفيف العقوبات والمكاسب الكبيرة التي تحققت نتيجة للاتفاق، لنشر العنف الطائفي في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد ماكماستر على أنه سيكون من الخطأ الفادح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق كان كارثة سياسية تم تصويرها على أنها انتصار دبلوماسي.

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