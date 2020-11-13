بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 03:31 م

العراق يعوم على النفط.. ويغرق في الفقر والبطالة والفشل الاقتصادي

الفقر في العراق

أكد مراقبون، أن العراق يعوم على النفط، ويغرق في الفقر والبطالة، مع فشل اقتصاده في توفير الوظائف وتحسين حياة الشباب، وعدم توفير رواتب الموظفين حتى الآن.

وأشاروا إلى أن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة وهدر المليارات من الأموال العامة الذي أنهك الشعب الرازح تحت ثقل غلاء الأسعار وضيق العيش وقلة الموارد، يقدم الدليل الشافي على الأسباب.

يأتي ذلك بالتزامن مع تفجر ملفات الهدر والفساد هذه، برزت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين ألا وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة.

فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.

كذلك بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.

وقد صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض.

وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

كما تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.

يذكر أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.

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