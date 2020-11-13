الدليمي: أحزاب متنفذة تقف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي

قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة إخلاص الدليمي، إن عجز ميزان المدفوعات العراقي، من المواضيع المهمة التي طرحت أكثر من مرة في اللجنة المالية النيابية، لكن الأمر غير مسيطر عليه، سواء من البرلمان أو الحكومة.



وأوضحت، أن "أحزاباً متنفذة تقف وراء هذا الخلل المزمن، نظراً لامتلاكها أنشطة اقتصادية كبيرة، ومنها مصارف ومكاتب صيرفة داخلية وخارجية"، مشيرةً إلى أن "تلك الأحزاب تتحمل وزر ما يحدث الان من عجز في ميزان المدفوعات العراقي".



وأضافت، أن "هناك تقريراً يتم الاعداد له في اللجنة المالية النيابية حول هذا الموضوع تحديدا، لكن كل الحلول المطروحة تبقى حبراً على الورق، لأن الاحزاب المتنفذة تمثل عائقاً أمام تطبيقه، وهي أقوى من القرار الحكومي".



وأكدت، أن "التقرير ما ان يكتمل، سيتم إيضاحه للرأي العام من خلال وسائل الاعلام"، مبينةً أن "الاقتصاد بحاجة لقرارات حاسمة ومؤثرة من أجل تصحيح مساره، وإبعاد سطوة الاحزاب عنه".