بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو ماكماستر يدعو بايدن لعدم العودة للاتفاق النووي "الكارثة" مع إيران العراق يعوم على النفط.. ويغرق في الفقر والبطالة والفشل الاقتصادي الدليمي: أحزاب متنفذة تقف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي "فوضى عارمة" في انتظار الشعب العراقي.. العراق يواجه مخاطر انهيار مالي مرجح في 2021 الكاظمي يوجه بتحويل أيقونة تظاهرات العراق "المطعم التركي" إلى متحف تشرين متظاهرو الأحواز يرددون بالعربية ضد نظام الملالي الإيراني: ثورة حتى النصر نائب: حكومة الكاظمي قد تنتهي وتسقط قبل انفجار الشارع العراقي بايدن يريد الحصول على المعلومات السرية!.. ومغردون: عن أية تقاليد يتحدث هذا المخرف؟! ترامب ما زال الرئيس نجوم "أسود الرافدين" سيتذكرون أساطير العراق الراحلين بلفتة مميزة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 03:18 م

الدليمي: أحزاب متنفذة تقف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي

إخلاص الدليمي
قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة إخلاص الدليمي، إن عجز ميزان المدفوعات العراقي، من المواضيع المهمة التي طرحت أكثر من مرة في اللجنة المالية النيابية، لكن الأمر غير مسيطر عليه، سواء من البرلمان أو الحكومة.

وأوضحت، أن "أحزاباً متنفذة تقف وراء هذا الخلل المزمن، نظراً لامتلاكها أنشطة اقتصادية كبيرة، ومنها مصارف ومكاتب صيرفة داخلية وخارجية"، مشيرةً إلى أن "تلك الأحزاب تتحمل وزر ما يحدث الان من عجز في ميزان المدفوعات العراقي".

وأضافت، أن "هناك تقريراً يتم الاعداد له في اللجنة المالية النيابية حول هذا الموضوع تحديدا، لكن كل الحلول المطروحة تبقى حبراً على الورق، لأن الاحزاب المتنفذة تمثل عائقاً أمام تطبيقه، وهي أقوى من القرار الحكومي".

وأكدت، أن "التقرير ما ان يكتمل، سيتم إيضاحه للرأي العام من خلال وسائل الاعلام"، مبينةً أن "الاقتصاد بحاجة لقرارات حاسمة ومؤثرة من أجل تصحيح مساره، وإبعاد سطوة الاحزاب عنه".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

نائب: حكومة الكاظمي قد تنتهي وتسقط قبل انفجار الشارع العراقي 13 تشرين الثاني 2020 01:18 م

الا طالباني

ألا طالباني: جلسة التصويت على قانون العجز المالي ليست مؤامرة بل نتاج المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء 13 تشرين الثاني 2020 10:58 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

نائب: الكاظمي يعتمد على ارتفاع أسعار النفط لحل الأزمة المالية 13 تشرين الثاني 2020 10:56 ص

محمد الغزي

القانونية النيابية: يجب حل البرلمان في نيسان المقبل لضمان إجراء الانتخابات بحزيران 13 تشرين الثاني 2020 10:54 ص

عبد-الحسين-الهنداوي

مستشار الكاظمي: المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات مبالغ به ويمكن تخفيضه للنصف 13 تشرين الثاني 2020 10:51 ص

الخارجية

الرياض تعلن عن افتتاح ملحقيتها التجارية في بغداد قريبا 13 تشرين الثاني 2020 10:25 ص

مسعود بارزاني

مسعود بارزاني ينتقد قانون الاقتراض ويعتبره ورقة ضغط على إقليم كردستان 13 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

أحمد الصحاف

العراق يدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي 13 تشرين الثاني 2020 10:19 ص

التعليقات