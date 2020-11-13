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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 02:02 م

الكاظمي يوجه بتحويل أيقونة تظاهرات العراق "المطعم التركي" إلى متحف تشرين

المطعم التركي

وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحويل أيقونة تظاهرات العراق "المطعم التركي" وسط العاصمة بغداد إلى متحف يحمل مسمى تشرين.

وقال مصدر مسؤول، إن تحويل المطعم التركي إلى متحف سيجري بإشراف مكتب رئيس الوزراء، مبينا أن المباشرة بتحول أيقونة التظاهرات إلى متحف سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن "المطعم التركي" المطل على ساحة التحرير في وسط بغداد، قد أصبح مسكنا مؤقتا ومركزا صاخبا للمحتجين الذين تظاهروا ضد الحكومة العراقية  في تشرين من العام الماضي.

ويطلق على هذا المبنى اسم "المطعم التركي"، لأنه كان يضم مطعما تركيا قديما في الطابق الأعلى من المبنى.

ويتميز بموقعه الاستراتيجي وطوابقه الأربعة عشر، مما جعله مقصدا مهما لعدد من المتظاهرين يراقبون من خلاله حركة التظاهرات وقوات الأمن التي قد تتقدم باتجاه المتظاهرين.

ومع انطلاق التظاهرات العام الماضي، كانت مجموعة من القناصة "غير معروفة هوياتهم والجهة التي ينتمون إليها" تتمركز في المبنى، وتسببت عمليات القنص بسقوط عدد كبير من المتظاهرين، مما دفع المحتجين للعمل من أجل السيطرة عليه ليحميهم من نيران القناصة.

ويطل المبنى على ساحة التحرير، المركز الأساسي للمتظاهرين في بغداد، من جهة وجسر الجمهورية والمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان، من جهة أخرى، ويعود إنشاء هذا المبنى إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وفي الطابق الأرضي، تتولى مجموعة من الشباب، يطلقون على أنفسهم اسم "لجنة الدعم اللوجستي" تنظيم تبرعات، منها ملابس وأغذية وأغطية وبطاريات، لتلبية احتياجات المتظاهرين شاغلي المبني.

وعلى مسافة من المبنى يظهر جسر الجمهورية الذي شهد اشتباكات دامية بين قوى الأمن العراقية والمتظاهرين على مدى الأيام الماضية.

ويؤدي الجسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي يوجد بداخلها مباني الحكومة الرئيسية ومقار عدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بما فيها السفارة الأمريكية.

وفي عام 2011، استخدمت القوات الأمنية العراقية المبنى في مواجهة المظاهرات الشعبية التي خرجت في ذلك الوقت ضد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لكن المبنى لم يتحول حينها إلى أيقونة.

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