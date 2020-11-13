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الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 01:18 م

نائب: حكومة الكاظمي قد تنتهي وتسقط قبل انفجار الشارع العراقي

الكاظمي

قال النائب المستقل باسم خزعل، إن الشعب العراقي ناقم جدا على أداء الحكومة وتراجعها في جميع القضايا، خاصة ما يتعلق بمسألة الرواتب التي لم تشكل أي مشكلة للحكومات المتعاقبة باستثناء حكومة الكاظمي.

وأضاف أن الحكومة الحالية قد تنتهي وتسقط قبل انفجار الشارع العراقي، بسبب الأزمات المتتالية وعدم توفر الحلول ورمي الكرة بملعب أسوأ برلمان مر بتأريخ العراق.

وبين أن عجز الدولة عن تحقيق متطلبات المواطن سيقودها الى الانهيار، الذي سيعقبه غضب شعبي إزاء تكرار المشاكل وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المواطن، وبالتالي فأن المشاكل الاقتصادية ستقود الى متغيرات كبيرة في حركة السوق يكون فيها المتضرر الأول هو الشعب.

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