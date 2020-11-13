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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:53 ص

بايدن يريد الحصول على المعلومات السرية!.. ومغردون: عن أية تقاليد يتحدث هذا المخرف؟! ترامب ما زال الرئيس

بايدن وترامب

هاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، جو بايدن الفائز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حسب وسائل الإعلام، بعد رغبته في الحصول على المعلومات السرية من الاستخبارات الأمريكية.

وأكد مراقبون، أن طلب بايدن هذا خرق قانوني ودستوري، حيث لا يتم تسليم أي معلومات حتى تسليم السلطة رسميا للفائز حتى تصديق المحكمة العليا!!.

وقال المغردون، عن أية تقاليد يتحدث هذا المخرف؟؟!! ترامب ما زال رئيساً للولايات المتحدة حتى الساعة 12:00 من تاريخ 20/01/2021 وحتى ذلك الوقت لا يحق لبايدن طلب معلومات سرية تخص الأمن القومي للبلاد ،هذا في حال لو فاز في الانتخابات!.

يأتي ذلك بعد توقع وسائل الإعلام أن بايدن قد فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لم توقع رئيسة وكالة المخابرات العامة إميلي مورفي بعد على خطاب "التأكد".

وخطاب التأكيد توجيه قانوني منصوص عليه في قانون الانتقال الرئاسي، والذي يتطلب التأكد من المرشح قبل دعم انتقال رئاسي محتمل.

ولا يتلقى الرئيس المنتخب موجز الرئيس اليومي، وهو موجز للتقارير الاستخباراتية رفيعة المستوى التي تذهب إلى كبار المسؤولين في الحكومة، ومن المفترض أن يصدر بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد بايدن للصحفيين، أنه لم يتسلم المذكرة اليومية، حيث قال: "الوصول إلى المعلومات السرية مفيد ولكنني لست في وضع يسمح لي باتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضايا على أي حال، سيكون من الرائع الحصول عليها لكنها ليست حرجة ".

من جانبه، لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مهاجمة جو بايدن، معتبرا أن الأخير يهدد الأمن القومي الأمريكي، حيث غرد عبر تويتر قائلا: "بايدن تهديد للأمن القومي!".

وأعاد ترامب نشر تغريدة لنجله هاجم فيها وسائل الإعلام التي تتجاهل ما وصفه بجريمة عائلة بايدن مع الحزب الشيوعي الصيني.

وقال ترامب فوز، جو بايدن فى الانتخابات، معناه إن حالة من عدم القانون ستسود.

وقال النشطاء، عن مطالبات بايدن بالحصول على المعلومات السرية، ما هذه العقلية المليشياوية؟، مشيرين إلى أن اليسار ارتكب مهزلة كبرى.

وأشار النشطاء إلى أن القانون الأمريكي سوف ينصف السيد ترامب لأنه تعرض للخداع والغش.

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أخر تعديل: الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:58 ص
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