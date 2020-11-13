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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:44 ص

سيول تجتاح ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.. ومصرع 7 أشخاص

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قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم في نورث كارولاينا بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، مضيفة أن شخصين على الأقل في عداد المفقودين.
وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على 3 جثث وإجلاء ما يربو على 30 شخصاً. 

وقالت السلطات إن شخصاً رابعاً في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسراً فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل، وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلاً غرق في رولزفيل.
وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن 5 مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ الخميس.
وتتعرض ولاية نورث كارولاينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية إيتا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمتراً.

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