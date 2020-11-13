عاجل.. المغرب يعلن التحرك عسكريا ضد "البوليساريو" بمعبر الكركارات

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، أنه أمام ”الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات“ جبهة ”البوليساريو“ في المنطقة العازلة للكركارات، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

وقال بلاغ صادر عن الوزارة إنه ”بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري“.

وكانت مصادر أكدت، أن عناصر الجيش المغربي تلقت تعليمات صارمة برفع حالة التأهب في الثكنات القريبة من الجدار العازل، وأيضا تلك الموجودة في الصحراء، استعدادا لأي تحرك جديد تقوم به الجبهة.

ويأتي هذا التحرك المغربي الصارم بعد إعلان جبهة ”البوليساريو“، الأربعاء، إغلاق معبر الكركارات الحدودي بصفة ”نهائية وتامة“، بسبب ما وصفته بـ“التصعيد العسكري الخطير“ من قبل المغرب بالقرب من المعبر، فيما حذرت الأمم المتحدة من ”أعمال عنف لا تحمد عقباها“.

وانتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الـ45 لـ“المسيرة الخضراء“، السبت الماضي، إقدام جبهة ”البوليساريو“ منذ أكثر من أسبوعين على عرقلة حركة النقل بين المغرب وموريتانيا عبر معبر الكركارات.

وأكد الملك حينها، أن ”المغرب سيبقى كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية“.

واندلع التوتر الجديد، على خلفية قيام ناشطين صحراويين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإغلاق المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب في العام 2002 لإيصال منتجاته وسلعه إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.

وتصف ”الجمهورية الصحراوية“، معبر الكركارات بأنه ”غير قانوني“، وتؤكد أن الهدف من الاحتجاجات هو ”إغلاق المعبر ووقف النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي“ حسب تعبيرها.