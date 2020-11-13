وزارة التجارة الأمريكية تؤجل حظر "تيك توك"‎.. ما السبب؟

قررت وزارة التجارة الأمريكية تأجيل حظر منصة الفيديوهات الشهيرة ”تيك توك“ الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم.

وقالت الوزارة: إنها لن تنفذ الأمر في انتظار المزيد من التطورات القانونية، حيث يُجرى بالفعل النظر في قضيتين تشارك فيهما ”تيك توك“ من أجل تجنب الحظر الكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستشهدت التجارة الأمريكية بأمر قضائي منحته قاضية في فيلادلفيا لصالح ”تيك توك“ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك عندما رفعت مجموعة من المؤثرين في المنصة الشهيرة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وكانت لجنة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حددت اليوم، موعدا نهائيا لشركة ”تيك توك“ بالتخلي عن الأصول الأمريكية، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، طرحت الشركة صفقة مقترحة من شأنها أن تطالب شركتي ”أوراكل“ و ”وول مارت“ بحصة تبلغ 20% من الشركة الأم لـ“تيك توك“، ووافق ترامب على الاتفاقية مبدئيًا، ولكن لم يكن هناك تحرك يذكر منذ ذلك الحين.

وأشارت التقارير إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإدارة ترامب توقفت في الأسابيع الأخيرة عن التواصل مع ”تيك توك“ لبحث اتفاقها مع أوراكل.

وكانت قد اتخذت الإدارة الأمريكية قرارًا بحجب“ تيك توك“، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويمكن الصين من الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.