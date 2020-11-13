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الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:25 ص

دعوات لاحتجاجات واسعة ضد الملالي في الذكرى الأولى لـ"انتفاضة البنزين"

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دعت المعارضة الإيرانية ، الشعب الإيراني، إلى الخروج بمسيرات احتجاجية واسعة النطاق بهدف ”إجبار النظام على الاستسلام لإرادة الشعب“.
جاء ذلك بالتزامن مع قرب حلول ذكرى اندلاع احتجاجات منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين.
وشددت المعارضة في بيان لها نشره موقع ”أخبار روز“ التابع لها، الجمعة، على ”ضرورة توحيد قوى اليسار وتشكيل ثقل لبناء نظام يحقق العدالة والحرية للشعب الإيراني“، معتبرة أن ”اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه يتطلب تنفيذ إضرابات واسعة النطاق من مختلف شرائح المجتمع، والعصيان المدني، إلى جانب الاحتجاجات في الشوارع“.
ووصفت المنظمة، الحكومة الحالية بأنها ”غير كفؤة وفاسدة وتمتهن السرقة والتمييز الممنهج“، معتبرة أن ”الاستمرارية الطبيعية لحياة الناس مهددة أكثر فأكثر“.
وحذر البيان، النظام الإيراني من ”تبرير قمع نضالات الشعب وتحويل البلاد إلى ساحة معركة“، مؤكدا أن ”أسباب الاحتجاجات التي شهدتها إيران طوال العام الماضي على الرغم من القمع، لا تزال قائمة ولم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين“.
وشهدت إيران في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي احتجاجات عارمة شملت أكثر من 150 مدينة في البلاد على خلفية قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
لكن هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى مطالبات ترفع شعار إسقاط النظام، فيما أقدمت الأجهزة الأمنية على قطع شبكة الإنترنت لمدة أسبوع وشن عملية عسكرية أسفرت وفق تقارير صحافية عن مقتل 1500 خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة من إيران.
وتنفي السلطات الإيرانية صحة هذه الأرقام بينما تحدث بعض المسؤولين عن مقتل نحو 250 شخصاً من المتظاهرين واعتقال نحو 7 آلاف متظاهر، ولم تكشف السلطات عن الأرقام الدقيقة حتى اللحظة.
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