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الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

نجوم "أسود الرافدين" سيتذكرون أساطير العراق الراحلين بلفتة مميزة

منتخب العراق

استذكر نجوم منتخب العراق لكرة القدم خلال المباراة الودية، مع منتخب الأردن ودياً وانتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف، أساطير العراق السابقين الراحلين في كرة القدم.

وقدّم نجوم منتخب العراق لفتة مميزة قبل انطلاق مباراتهم أمام منتخب الأردن، بعدما حملوا قمصان أساطير "أسود الرافدين" الراحلين بسبب فيروس كورونا.

وهم علي هادي، وأحمد راضي، وناظم شاكر، في إشارة إلى كل لاعب قد مثل منتخب العراق خلال فترة ذهبية وحققوا خلالها الإنجازات.

ولاقت مبادرة نجوم "أسود الرافدين"، ثناء من الجماهير العراقية، بعد استذكارهم الأساطير الراحلين، الذين ستبقى ذكراهم خالدة لدى جميع المشجعين، بعدما غادروا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

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