بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يوجه بتحويل أيقونة تظاهرات العراق "المطعم التركي" إلى متحف تشرين متظاهرو الأحواز يرددون بالعربية ضد نظام الملالي الإيراني: ثورة حتى النصر نائب: حكومة الكاظمي قد تنتهي وتسقط قبل انفجار الشارع العراقي بايدن يريد الحصول على المعلومات السرية!.. ومغردون: عن أية تقاليد يتحدث هذا المخرف؟! ترامب ما زال الرئيس نجوم "أسود الرافدين" سيتذكرون أساطير العراق الراحلين بلفتة مميزة مع اقتراب الانتخابات المبكرة بالعراق.. ارتفاع حدة الصراع بين تيارات الإسلام السياسي والمدنية هل ينجح العراق في إغلاق ملف النازحين بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية؟ الكاظمي يوجه الدوائر المالية والمحاسبين بإنجاز قواتم رواتب الموظفين حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية بلغت 100 بالمئة

النزاهة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نسبة إفصاح  الوزراء في الحكومة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّةأمامها، مؤكدة ارتفاع النسبة إلى 100% بعد تلقيها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الاتصالات. 

وذكرت في بيان ان : نسبة الإفصاح للوزراء ارتفعت من (95.4) % في بداية الشهر الجاري إلى نسبة (100) بالمائة بعد تسلمها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الاتصالات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم الماليَّة من النواب والوزراء إلى نسب غير مسبوقةٍ مقارنةً بالأعوام السابقة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت عن إفصاح رئيسي مجلس النوَّاب (محمد الحلبوسي) ، ومجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) عن ذمتيهما الماليَّة، فيما أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع إصابات كورونا 13 تشرين الثاني 2020 11:41 ص

حسن خلاطي

الصحة النيابية تستبعد دخول العراق بالموجة الثانية لتفشي كورونا 13 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

امانة-بغداد

كورونا يحرم بغداد من الاحتفال بيومها السنوي 13 تشرين الثاني 2020 11:00 ص

وزارة المالية العراقية

وزارة المالية توجة دوائرها باطلاق تمويل رواتب تشرين الاول 13 تشرين الثاني 2020 10:23 ص

Capture

مياه الأمطار تقطع الكهرباء عن بعض المناطق في ذي قار 12 تشرين الثاني 2020 03:14 م

d7a730c9-0c82-43d6-a58b-c084782951f4

المتحدث باسم الحلبوسي: الرواتب ستصرف خلال 48 ساعة 12 تشرين الثاني 2020 12:50 م

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين 12 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

وزير النقل الشبلي

وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو 12 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

التعليقات