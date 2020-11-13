كورونا يحرم بغداد من الاحتفال بيومها السنوي

أعلنت امانة بغداد الغاء الاحتفال بيوم بغداد السنوي بسبب فيروس كورونا.



وقالت الامانة في بيان انها اعتادت ان تحتفل في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام بيوم بغداد السنوي ، تخليدا لعاصمتنا الحبيبة ، واستذكاراً لمكانتها الحضارية عبر العصور ، ويتضمن الاحتفال العديد من الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية ".



واضافت :" التزاما بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، وتعليمات وزارة الصحة التي اكدت على منع التجمعات الكبيرة ، للوقاية من انتشار وباء كورونا ، قررت امانة بغداد الغاء الاحتفال لهذا العام ".



وتقدمت امانة بغداد بالتهنئة والتبريكات للبغداديين والعراقيين عامة بيوم عاصمتهم السنوي ، مؤكدة :" ان مناسبة يوم بغداد ستكون حافزا ودافعا قوياً لمنتسبي الامانة لمضاعفة الجهد الخدمي المقدم لبغداد واهلها الكرام.