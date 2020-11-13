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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 10:58 ص

ألا طالباني: جلسة التصويت على قانون العجز المالي ليست مؤامرة بل نتاج المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء

الا طالباني
أكدت النائبة الا طالباني ان : جلسة التصويت على قانون العجز المالي..ليست مؤامرة وهي نتاج المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء.

وقالت في تصريح صحفي : صدرت تصريحات لا مسؤولة عن جلسة التصويت على قانون العجز المالي  لتصف ما حدث بانه مؤامرة من الشيعة والسنة على الكرد .

واضافت :  ماحدث  ليس مؤامرة انما هو نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم و المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء .

وشددت طالباني على ان الموضوع يحتاج اعادة رؤية وليس بيانات و مقالات ..كلنا في مركب واحد.
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