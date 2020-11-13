ألا طالباني: جلسة التصويت على قانون العجز المالي ليست مؤامرة بل نتاج المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء

أكدت النائبة الا طالباني ان : جلسة التصويت على قانون العجز المالي..ليست مؤامرة وهي نتاج المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء.



وقالت في تصريح صحفي : صدرت تصريحات لا مسؤولة عن جلسة التصويت على قانون العجز المالي لتصف ما حدث بانه مؤامرة من الشيعة والسنة على الكرد .



واضافت : ماحدث ليس مؤامرة انما هو نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم و المفاوضات غير الناجحة مع الشركاء .



وشددت طالباني على ان الموضوع يحتاج اعادة رؤية وليس بيانات و مقالات ..كلنا في مركب واحد.