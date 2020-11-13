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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 10:51 ص

مستشار الكاظمي: المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات مبالغ به ويمكن تخفيضه للنصف

عبد-الحسين-الهنداوي
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات لتامين الانتخابات المبكرة مبالغ به ومن الممكن تخفيضه الى النصف، مبينا انها طلبت مايوازي 40 الى 45 مليار دينار.
وقال الهنداوي ان “المفوضية العليا للانتخابات اعلنت عن حاجتها الى 250 الى 300 مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة  اي مايوازي 40 الى 45 مليار دينار. 
واضاف ان “المبلغ الذي طلبته مبالغ به خاصة وان الاجهزة ومستلزمات الانتخابات متوفرة “، مشيرا الى انه “من الممكن تخفيض المبلغ الذي طلبته الى النصف.

واوضح الهنداوي “من بين المبلغ الذي طلبته هو وجود نحو نصف مليون موظف ممن يأخذون بالمقطوعة بالامكان الاستعانة بموظفي الدولة لضغط النفقات.
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