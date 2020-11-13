نائب: أزمة الرواتب لم تحل وتم ترحيلها لثلاثة أشهر

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان ازمة الرواتب لم تحل وتم ترحيلها لثلاثة اشهر فقط ".



وقال الجبوري في تغريدة على تويتر :" لا حلول جذرية للتعامل مع الازمة المالية . و على الحكومة ان تصارح الشعب اين ذهبت الاموال، وكم بقي لدى البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة، وكم هي الاموال التي خرجت من البنك في بيع العملة وتهريبها الى خارج العراق دون رقابة وحساب".