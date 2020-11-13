قائد عمليات بغداد يعلن مقتل المجموعة الإرهابية المنفذة لهجوم الرضوانية

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، عن مقتل المجموعة الارهابية المنفذة لهجوم الرضوانية.



وقال المحمداوي في بيان: اوفينا بالعهد بملاحقة وقتل المجموعة الإرهابية في الرضوانية ".



واشار الى ان العملية الامنية اسفرت عن قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات في الرضوانية قبل ايام.

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