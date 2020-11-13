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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

قائد عمليات بغداد يعلن مقتل المجموعة الإرهابية المنفذة لهجوم الرضوانية

قيس المحمداوي
أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، عن مقتل المجموعة الارهابية المنفذة لهجوم الرضوانية.

وقال المحمداوي في بيان: اوفينا بالعهد بملاحقة وقتل المجموعة الإرهابية في الرضوانية ".

واشار الى ان العملية الامنية اسفرت عن قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات في الرضوانية  قبل ايام.
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أخر تعديل: الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 10:27 ص
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