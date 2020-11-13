مسعود بارزاني ينتقد قانون الاقتراض ويعتبره ورقة ضغط على إقليم كردستان

انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قانون الاقتراض الذي اقره مجلس النواب فجر امس ووصفه بانه " ورقة ضغط على اقليم كردستان ".



وقال بارزاني في بيان له بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الاقليم .



واضاف ان هذا الامر يحدث بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها "، مشيرا الى :" ان القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغطا على الاقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق ".



ودعا بارزاني رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، واتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان، .