العراق يدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي

أدانت وزارة الخارجية حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي الهولندية ، وعدته اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحاف في بيان ان, الوزارة تستنكر هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، داعيا الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم.



واضاف:" ان العراق يعلن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".