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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 10:03 ص

مع اقتراب الانتخابات المبكرة بالعراق.. ارتفاع حدة الصراع بين تيارات الإسلام السياسي والمدنية

مجلس النواب

أكد مراقبون، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في العراق، يبدو أن حدة الصراع بين تيارات الإسلام السياسي والتيارات المدنية باتت في أوجها.

وأشاروا إلى أنه في مقابل الترويج المستمر للتيارات المدنية العراقية على أن جماعات الإسلام السياسي أدت إلى انهيار الدولة وتفشي الفساد منذ 17 عاماً، يبدو استشعار الأحزاب الإسلامية لخطر المنافسة الانتخابية المقبلة واضحاً.

فقد باتت تلك الأحزاب تروّج إلى أن وصول شخصيات علمانية إلى مناصب في حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم تؤد إلى تغيير حقيقي، في سياق استخدامها كمحاججة مقابل ادعاءات القوى المدنية المستمرة.

من جانبه، قال المحلل السياسي إياد العنبر، إن العراق يشهد عصر نهاية أحزاب الإسلام السياسي، نتيجة كل الأزمات التي خلفتها فترة حكمها طوال 17 عاماً.

وأضاف، أن غياب البديل يمثل الإشكال الجوهري في صلب صراع العلمانية والدين السياسي في العراق، مبيناً أن الأحزاب الدينية تعوّل بشكل عام على غياب المنافسة من قبل التيارات الأيدولوجية الأخرى.

وأكد "العنبر"، أن غياب البدائل فضلاً عن قصور تنظيم الجهات العلمانية، كما يعبّر العنبر، يمثّل "الإشكال الحقيقي الذي يمدد فترة تسلط تيارات الإسلام السياسي وسيطرتها في العراق".

وأشار إلى أن الإخفاق الآخر يتمثل في "كون الكاظمي غير قادر على ملء هذا الفراغ، لأنه أصبح ضمن منظومة السلطة التي تدار من قبل أحزاب الإسلام السياسي المتحالفة مع أخرى قومية أو من دون هوية واضحة".

ويحذّر العنبر من مغبة اتخاذ خيار المقاطعة في الانتخابات المقبلة، لأن هذا الخيار سيمكّن قوى الإسلام السياسي من ترسيخ سلطتها لأربع سنوات أخرى، مبيناً أن البديل المتاح يتمثّل بتنظيم شبّان الانتفاضة لأنفسهم والدخول بعناوين وطنية واضحة تنافس في الانتخابات المقبلة".

وتعطي الأجواء السياسية العراقية في الفترة الحالية، انطباعاً واضحاً على أن شكل الصراع القادم بين قوى الإسلام السياسي والتيارات المدنية سيكون محتدماً.

ويرى مراقبون أن الأحزاب الإسلامية باتت تستشعر خطر نجاح الخطاب المدني والعلماني في استقطاب جمهور واسع في الانتخابات المقبلة، التي باتت تعتمد الترشيح الفردي، الأمر الذي يرونه بوابة لإمكانية منافسة القوى غير الإسلامية.

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