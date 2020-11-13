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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020 09:23 ص

الكاظمي يوجه الدوائر المالية والمحاسبين بإنجاز قواتم رواتب الموظفين

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أعلنت أمانة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الدوائر المالية والمحاسبين بالدوام الجمعة والسبت لإنجاز قواتم رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين.

 وأضاف أن ذلك جاء لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب.
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