بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 13 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو خبير قانوني : أية اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا البورصة العراقية تغلق على تراجع بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 09:47 م

صفعة جديدة مع ترامب لبايدن وعصابة الخونة: لن تختطفوا أمريكا ولن تسرقوا الانتخابات الرئاسية

ترامب

خبراء: فرص ترامب كبيرة والنتيجة لم تحسم بعد

جاءت سلسلة التغريدات الأخيرة للرئيس الأمريكي، ترامب، لتؤكد أن كل المؤشرات تقول أن أمريكا مقبلة على ولاية ثانية لترامب وأن عملية اختطاف الرئاسة الأمريكية من قبل بايدن و"عصابة الخونة" لن تلقى بالا ولن تستمر طويلا.
وواصل الرئيس ترامب، توجيه أسهم النقد لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.
وقال ترامب في التغريدة الأولى: لماذا استغرقت عملية الفرز وقتا طويلا في ولاية كارولاينا الشمالية؟ هل يبحثون عن المزيد من بطاقات الاقتراع لترميم ذلك أيضا؟ الآن مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضا".
وأضاف: لم تسمح ولاية بنسلفانيا وميشيغان لمراقبينا بدخول غرف الفرز. هذا الأمر غير شرعي!"


وفي تغريدة ثانية، ذكر الرئيس ترامب: "حسنًا، لقد رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤلاء الرجال (أندرو ماكابي وجيمس كومي وعصابة البلطجة الخائنة)؟.
وكان مكابي، وفق تقرير سكاي نيوز عربية، مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 2017، بينما أقال ترامب سلفه كومي في مايو من نفس العام.
أما التغريدة الثالثة، فأشار فيها ترامب إلى تقرير يقول إنه جرى "حذف 2.7 مليون صوت لصالح ترامب على الصعيد الوطني.. التقرير يقول أن 221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب إلى بايدن". ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت "Dominion" الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في بعض الولايات.
وأكدت تقارير إعلامية، إن البرنامج تسبب في تحويل الأصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.


وفي حين نفت الشركة الأميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه الادعاءات وقالت في وقت سابق إنه لا أساس لها من الصحة، فإن تقارير عدة رصدت العبث عبر هذا البرنامج في النتائج.
في نفس السياق، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة، نحو ولاية ثانية للرئيس  ترامب.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية.
وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة الغش والتدليس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لإنجاح بايدن بأي شكل وبأي طريقة.
وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر" سابقا: لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.
ورفض الرئيس ترامب الاعتراف، ببايدن فائزا في الانتخابات لآنه لم يفز فعلا، ولكن جرى تزوير كبير وفج في الولايات الديمقراطية.
ويرى مراقبون، أن ثبات الرئيس ترامب على موقفه يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن عملية تزوير مروعة طالت الانتخابات الرئاسية، وأن بايدن المدعوم من اليسار والإسلام السياسي والجماعات الصحفية الموالية قد فعلت البدع لانجاح هذا المزيف زورًا.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بايدن وايران

"بغداد بوست" يرصد.. اتصالات مشبوهة من وراء الستار بين فريق بايدن وإيران الإرهابية 12 تشرين الثاني 2020 11:33 م

مفتى السعودية عبد العزيز آل الشيخ

قولا واحدا.. تنظيم الإخوان إرهابي بشهادة هيئة كبار العلماء في السعودية.. "ارهابيون عتاة فأحذروهم" 12 تشرين الثاني 2020 09:12 م

احتجاجات إيران

قبيل ذكرى احتجاجات نوفمبر.. حملة اعتقالات كبرى بتوجيهات خامنئي لقمع الإيرانيين 12 تشرين الثاني 2020 08:30 م

112020129445338130306

ما فرص ترامب لقلب النتيجة لصالحه والبقاء لولاية أخرى؟..خبراء يجيبون 12 تشرين الثاني 2020 03:07 م

1120201292222710957064

تهديدات قطرية لشهود بعد دعوى "تمويل الدوحة لجبهة النصرة" 12 تشرين الثاني 2020 03:02 م

حسن نصر الله

الإرهابي حسن نصر الله يرحب باليساري "بايدن".. الأسباب التي تكمن وراء ذلك 12 تشرين الثاني 2020 01:28 ص

انخفاض اسعار النفط 1

تقرير خطير عن البنك الدولي: كورونا وانخفاض أسعار النفط يدفعان 5 ملايين عراقي إلى هاوية الفقر 11 تشرين الثاني 2020 11:27 م

الطاقة النووية في ايران

الخبز ومعيشة الإيرانيين أم القنبلة.. وكالة الطاقة الذرية تفضح ملالي طهران: أقاموا أجهزة طرد متطورة تحت الأرض 11 تشرين الثاني 2020 09:27 م

التعليقات