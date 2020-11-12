صفعة جديدة مع ترامب لبايدن وعصابة الخونة: لن تختطفوا أمريكا ولن تسرقوا الانتخابات الرئاسية

خبراء: فرص ترامب كبيرة والنتيجة لم تحسم بعد



جاءت سلسلة التغريدات الأخيرة للرئيس الأمريكي، ترامب، لتؤكد أن كل المؤشرات تقول أن أمريكا مقبلة على ولاية ثانية لترامب وأن عملية اختطاف الرئاسة الأمريكية من قبل بايدن و"عصابة الخونة" لن تلقى بالا ولن تستمر طويلا.

وواصل الرئيس ترامب، توجيه أسهم النقد لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال ترامب في التغريدة الأولى: لماذا استغرقت عملية الفرز وقتا طويلا في ولاية كارولاينا الشمالية؟ هل يبحثون عن المزيد من بطاقات الاقتراع لترميم ذلك أيضا؟ الآن مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضا".

وأضاف: لم تسمح ولاية بنسلفانيا وميشيغان لمراقبينا بدخول غرف الفرز. هذا الأمر غير شرعي!"





وفي تغريدة ثانية، ذكر الرئيس ترامب: "حسنًا، لقد رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤلاء الرجال (أندرو ماكابي وجيمس كومي وعصابة البلطجة الخائنة)؟.

وكان مكابي، وفق تقرير سكاي نيوز عربية، مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 2017، بينما أقال ترامب سلفه كومي في مايو من نفس العام.

أما التغريدة الثالثة، فأشار فيها ترامب إلى تقرير يقول إنه جرى "حذف 2.7 مليون صوت لصالح ترامب على الصعيد الوطني.. التقرير يقول أن 221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب إلى بايدن". ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت "Dominion" الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في بعض الولايات.

وأكدت تقارير إعلامية، إن البرنامج تسبب في تحويل الأصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.



وفي حين نفت الشركة الأميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه الادعاءات وقالت في وقت سابق إنه لا أساس لها من الصحة، فإن تقارير عدة رصدت العبث عبر هذا البرنامج في النتائج.

في نفس السياق، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة، نحو ولاية ثانية للرئيس ترامب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية.

وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة الغش والتدليس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لإنجاح بايدن بأي شكل وبأي طريقة.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر" سابقا: لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

ورفض الرئيس ترامب الاعتراف، ببايدن فائزا في الانتخابات لآنه لم يفز فعلا، ولكن جرى تزوير كبير وفج في الولايات الديمقراطية.

ويرى مراقبون، أن ثبات الرئيس ترامب على موقفه يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن عملية تزوير مروعة طالت الانتخابات الرئاسية، وأن بايدن المدعوم من اليسار والإسلام السياسي والجماعات الصحفية الموالية قد فعلت البدع لانجاح هذا المزيف زورًا.

أ.ي