قولا واحدا.. تنظيم الإخوان إرهابي بشهادة هيئة كبار العلماء في السعودية.. "ارهابيون عتاة فأحذروهم"

مراقبون: تصنيف هيئة كبار العلماء السعودية تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا يكشف ورقة التوت عن التنظيم الدموي وأعماله الإجرامية



جاء إعلان هيئة كبار العلماء السعودية، تنظيم الاخوان، جماعة ارهابية لاتمثل الدين ولا السنة النبوية الشريفة وليس لها أي إضافة حقيقية سوى نظريات ومناهج عن العنف والتطرف ليثير موجة من الرضا عالميا.

صحيح أن العديد من دول العالم، والرياض من قبل صنفت تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا منذ سنوات، ولكن تصنيف هيئة كبار العلماء السعودية، ينزع الشرعية تمامًا عن هذا التنظيم الإجرامي.

وكانت قد أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، أن الإخوان المسلمون، جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف. وجاء هذا الإعلان في وقت تواجه جماعة الإخوان حملة متصاعدة على أنشطتها الإرهابية المثيرة للجدل لاسيما في الدول الأوروبية.



وقالت الهيئة، في بيان موقّع من رئيسها و16 من أعضائها، أنها "جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد". وتضم هيئة العلماء التي تأسست وفق مرسوم ملكي سنة 1971 عددا من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات علماء الدين.

وتتولى الهيئة إبداء الرأي في ما يحال إليها من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة.

وسبق وأن وجهت الهيئة في السنوات الأخيرة انتقادات لجماعة الإخوان. وفق تقرير لجريدة "العرب" وقالت -في حسابها على تويتر في يونيو 2017- إن جماعة الإخوان "ليست من أهل المناهج الصحيحة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة"، موضحة أن "كل جماعة تضع لها نظاما، ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم؛ هؤلاء يفرّقون الناس". ولفت الهيئة في بيانها الأخير أن جماعة الإخوان لم تُظهر منذ نشأتها "عناية بالعقيدة الإسلامية وعلوم الكتاب والسنة"، وأن غايتها كانت الوصول إلى الحكم.

وأشارت إلى أن العديد من "الجماعات إرهابية التي عاثت في البلاد والعباد فسادا" خرجت من رحم جماعة الإخوان. ودعت إلى الحذر منها، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.

ويعتبر موقف الهيئة ليس جديدا إذا ما نظرنا إلى تصريحات أعضائها الرسمية أو حتى تغريداتهم وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر جاء هذه المرة ليؤكد المؤكد، ويحسم الأمر في تبيان خلاف الهيئة الجذري والجوهري مع جماعة الإخوان ومشتقاتها من مخلفات تعبيرات الإسلام السياسي، وذلك سعيا إلى قطع دابر الشك وقطع الطريق أمام المشككين والمحرّضين وواضعي العصيّ في عجلات التطوير في المملكة. هذا التطوير الذي يشمل في مقدمة اهتماماته مكافحة التطرف وتجفيف منابعه.

وقال عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "حذرت من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين ونالني منهم ومن المخدوعين بهم ما لله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت صابرًا أرجوا المثوبة والأجر من الله سبحانه، وهذا البيان الشافي الوافي لا يعذر أحد بعده بالجهل".

ويأتي بيان الهيئة بالتزامن مع قمة أوروبية جمعت فرنسا وألمانيا والنمسا لوضع الآليات والقواعد الأساسية لتوسيع مهام محاربة التطرف والمتطرفين، وذلك ضمن إجراءات تهدف بالأساس إلى محاصرة تنظيمات "الإسلام السياسي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، صنفت جماعة الإخوان المسلمين في مارس 2014 ضمن التنظيمات الإرهابية.

وأصدرت السعودية بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر- في 14 يونيو 2017 بيانا مشتركا صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابية، وتضمنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وفي مارس 2018 وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين"، كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي إس". الأميركية، متعهدا بـ"اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت قصير.

على الناحية الأخرى، اشتبك التنظيم العالمي للإخوان المسلمين الإرهابي، مع هيئة كبار العلماء السعودية وانتقدها بشدة، بعد أن صنفت الهيئة تنظيم الإخوان إرهابيًّا لا يمثل منهج الإسلام وحذّرت من أجندته.

وأطلق كبار الناشطين الإخوان الارهابيين على الهيئة أوصافا تهكمية، ووصفت توكل كرمان علماء الهيئة بأنهم "مطبلون" وموالون للسلطة فيما اعتبر محمد المختار الشنقيطي -أحد الباحثين في مؤسسة قطر بالدوحة والداعم لفكر الإخوان- بيانَ الهيئة “مجرد فرقعة إعلامية”.

ويرى خبراء، أن بيان هيئة كبار العلماء السعودية ذبح تنظيم الاخوان المتطرف وقض على البقية الباقية له. فالاخوان ارهابيون ولا مهادنة ولا تبسيط ولا مناورة وفكرهم منحرف.

ولفتوا ان قيام تنظيم الإخوان الارهابي المسنود من قطر بأعمال ارهابية مروعة في مصر وفي السعودية وفي أوروبا كشف ورقة التوت عن الإسلام السياسي ومساوئه وأكد بما لايدع مجالا للشك ان التنظيم ارهابي ومفرق للجماعة وغرضه بث الفرقة والقفز على الحكم وموالاة باقي التنظيمات الإرهابية.

أ.ي