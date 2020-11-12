بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 12 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو خبير قانوني : أية اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا البورصة العراقية تغلق على تراجع بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 03:02 م

تهديدات قطرية لشهود بعد دعوى "تمويل الدوحة لجبهة النصرة"

1120201292222710957064

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".
أخبار ذات صلة

ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها.
ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم.
ونقلت "غارديان" عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
112020129445338130306

ما فرص ترامب لقلب النتيجة لصالحه والبقاء لولاية أخرى؟..خبراء يجيبون 12 تشرين الثاني 2020 03:07 م

حسن نصر الله

الإرهابي حسن نصر الله يرحب باليساري "بايدن".. الأسباب التي تكمن وراء ذلك 12 تشرين الثاني 2020 01:28 ص

انخفاض اسعار النفط 1

تقرير خطير عن البنك الدولي: كورونا وانخفاض أسعار النفط يدفعان 5 ملايين عراقي إلى هاوية الفقر 11 تشرين الثاني 2020 11:27 م

الطاقة النووية في ايران

الخبز ومعيشة الإيرانيين أم القنبلة.. وكالة الطاقة الذرية تفضح ملالي طهران: أقاموا أجهزة طرد متطورة تحت الأرض 11 تشرين الثاني 2020 09:27 م

الفياض والسفاح

الزيارة الثانية خلال شهرين.. لماذا؟ الإرهابي فالح الفياض يزور دمشق ويلتقي سفاح البعث بشار الأسد 11 تشرين الثاني 2020 09:04 م

العراق - السعودية

اختراق سعودي قوي للمعسكر الإيراني في العراق.. تفاهمات واتفاقيات لصالح العراقيين والخروج من العزلة 11 تشرين الثاني 2020 08:38 م

بايدن وايران

العراقيون لا ينسون.. يذكرون لـ بايدن خطيئتين كبريين بحقهم 11 تشرين الثاني 2020 03:03 م

رواتب

أنظار الموظفين تتجه صوب مجلس النواب .. فهل تحسم أزمة الرواتب اليوم؟ 11 تشرين الثاني 2020 02:52 م

التعليقات