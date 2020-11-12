أمريكا تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب "انتهاك صارخ" في هونغ كونغ

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على الصين لأنها ”انتهكت بشكل صارخ“ الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ بإقالتها 4 نواب مؤيدين للديمقراطية من برلمان المدينة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن ”الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين لإقصاء المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونغ كونغ، لا تترك مجالا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني انتهك بشكل صارخ التزاماته الدولية“.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل ”تحديد ومعاقبة المسؤولين عن تقويض حرية هونغ كونغ“.





