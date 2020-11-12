إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا .. والشرطة تحقق

قالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية تركت آثارها في مبنى السفارة السعودية فجر اليوم الخميس.



وذكرت الشرطة أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).



وبحسب المصادر الأمنية، لم يصب أحد في الواقعة، وتم رصد ثقوب الرصاص في واجهة ونوافذ المبنى، مع ترجيح وجود 25 مغلفاُ لأعيرة نارية في المكان.



