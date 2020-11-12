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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 12:50 م

المتحدث باسم الحلبوسي: الرواتب ستصرف خلال 48 ساعة

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أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد ، الخميس، انه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض، فيما أشار إلى أن البرلمان أوفى بوعده.
وقال حامد في بيان  له ، إن “المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الإقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً” .
واضاف ،أن “استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرارٌ على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد إلتزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وتضمين قانون الإقتراض لحقوق العاملين بالعقود والإجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم ، وكل مايتعلق بمعيشة المواطن إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية” .
وتابع ،أن ” جهود مجلس النواب ومشاوراته التي استمرت في جلسة واحدة لأكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوفة بعمل المجلس ، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض “،لافتا الى أنه ” لاتوجد خلافات على إقرار القانون ، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة ، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية”.
وأشار حامد إلى أن ” البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل ، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير “، مؤكداً، أن ” الحلبوسي كان قد أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة” .  


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