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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 12:48 م

النزاهة: الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام

النزاهة
 
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس على محافظ بابل السابق؛ لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من (14,000,000,000) مليار دينارٍ.
وقال الهيئة في بيان لها، إن “المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقداً بين ديوان المحافظة والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات؛ لغرض تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أن قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينارٍ”.
وأضاف البيان أن “محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ”.
من الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل في آذار الماضي حكماً غيابياً بالسجن بحقه؛ بناءً على تحقيقات الهيئة.
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