عضو بالنزاهة النيابية: القوى السياسية تتحمل ضعف اللجنة

اقرّت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف , الخميس , بضعف أداء لجنة النزاهة النيابية , مؤكدة ان الضعف تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثلة جميعا بتلك اللجنة .
وقالت نصيف في تصريح لها , ان ” عمل لجنة النزاهة لن يضاهي حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية وان عملها في الدورة الحالية ضعيف جدا ” , مشيرة الى ان ” عددا من أعضاء اللجنة يعملون بجد وإخلاص الا ان عددهم محدود ” .
وأضافت ان “ضعف أداء اللجنة لاتتحمله اللجنة وحدها وانما تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثله في اللجنة ” .
يذكر ان دعوات نيابية طالبت بتغيير رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية بسبب ضعف أدائها التشريعي والرقابي في الدورة الحالية .
وقالت نصيف في تصريح لها , ان ” عمل لجنة النزاهة لن يضاهي حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية وان عملها في الدورة الحالية ضعيف جدا ” , مشيرة الى ان ” عددا من أعضاء اللجنة يعملون بجد وإخلاص الا ان عددهم محدود ” .
وأضافت ان “ضعف أداء اللجنة لاتتحمله اللجنة وحدها وانما تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثله في اللجنة ” .
يذكر ان دعوات نيابية طالبت بتغيير رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية بسبب ضعف أدائها التشريعي والرقابي في الدورة الحالية .