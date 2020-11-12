عضو بالنزاهة النيابية: القوى السياسية تتحمل ضعف اللجنة

اقرّت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف , الخميس , بضعف أداء لجنة النزاهة النيابية , مؤكدة ان الضعف تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثلة جميعا بتلك اللجنة .

وقالت نصيف في تصريح لها , ان ” عمل لجنة النزاهة لن يضاهي حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية وان عملها في الدورة الحالية ضعيف جدا ” , مشيرة الى ان ” عددا من أعضاء اللجنة يعملون بجد وإخلاص الا ان عددهم محدود ” .

وأضافت ان “ضعف أداء اللجنة لاتتحمله اللجنة وحدها وانما تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثله في اللجنة ” .

يذكر ان دعوات نيابية طالبت بتغيير رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية بسبب ضعف أدائها التشريعي والرقابي في الدورة الحالية .

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