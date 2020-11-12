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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 12:44 م

عضو بالنزاهة النيابية: القوى السياسية تتحمل ضعف اللجنة

نصيف
اقرّت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف , الخميس , بضعف أداء لجنة النزاهة النيابية , مؤكدة ان الضعف تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثلة جميعا بتلك اللجنة .
وقالت نصيف في تصريح  لها , ان ” عمل لجنة النزاهة لن يضاهي حجم الفساد الحاصل في الدولة العراقية وان عملها في الدورة الحالية ضعيف جدا ” , مشيرة الى ان ” عددا من أعضاء اللجنة يعملون بجد وإخلاص الا ان عددهم محدود ” .
وأضافت ان “ضعف أداء اللجنة لاتتحمله اللجنة وحدها وانما تتحمله كافة القوى السياسية لكونها ممثله في اللجنة ” .
يذكر ان دعوات نيابية طالبت بتغيير رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية بسبب ضعف أدائها التشريعي والرقابي في الدورة الحالية .
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