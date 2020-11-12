رئيس مجلس "الشيوخ" المصري يستقبل رئيس "الأعلي للتسامح"

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه، احمد الجروان رئيس المجلس الأعلى التسامح والذي تقدم بالتهنئة لـ"عبد الرازق" بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ.



وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بالزيارة ، مشيرا الى ان هذه الزيارة تعكس عمق الأخوة ومتانة العلاقات بين الشعبين ومايحمله الشعب المصري لشقيقه الاماراتي من محبة خاصة، مشيرا الي أن هذه المحبة لاتقف عند الشعبين فقط وانما تمتد أيضا الي مستوى القيادات وهو مانلمسة في العلاقة المتميزة بين الشقيقين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

من جانبه أعرب "الجروان" عن سعادته بتولي المستشار عبدالرازق رئاسة مجلس الشيوخ الوطني، مؤكدا انه يتقدم باسمه واسم المجلس الأعلى التسامح والذي يضم في عضويته ٧٠ دولة وكذلك كل المحبين واصدقاء وتلامذة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق له بالتهنئة على تولي هذا المنصب ، وقال انها مسؤولية كبيرة له ولكن مسؤولية في محلها.