رئيس البرلمان المصري يستقبل أحمد الجروان ويشيد بدور الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية

أشاد الدكتور علي عبد العال بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة، خاصة على المستوى الإنساني والتنموي في جميع أنحاء العالم، وكذلك دور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم ونشر قيم والمحبة والسلام حول العالم.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب -اليوم- أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.



من جانبه، أثنى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على دعم ومساندة جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلام، مؤكدًا اتجاه المجلس لافتتاح مكتب في مصر في القريب العاجل.



وأوضح أن مجلس السلام والتسامح أصبح لديه مكاتب في أكثر من 75 دولة في العالم، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة.



كما استعرض الجروان جهود المجلس والتي تمثلت في التعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال إقامة بعض المشروعات الإستراتيجية، وكذلك تقديم دعم لأكثر من 65 جامعة على مستوى العالم متمثلة في صورة منح دراسية للماجستير والدكتوراه في السلام والتسامح.



وفي إطار مواجهة أزمة كورونا، قال الجروان إن المجلس قام بتشكيل لجنة دولية لتقديم المساعدات لدول العالم، لافتًا إلى أنه تم التعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال المشروعات الإستراتيجية.



وأكد الجروان أن خيار السلام والمحبة أصبح مطلبًا ضروريًا في العالم، وأن المجلس يعمل على نشر هذه القيم السامية، وأردف الجروان: المجلس لا يستطيع إيقاف الحروب، ولكنه يعمل على محاصرة البؤر التي تنشر الفساد والحروب في دول العالم".



ولفت "رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام"، إلى أهم الأسباب التي دعت إلى تأسيس المجلس على أرض الإمارات ، قائلًا: "إن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ترك المحبة وحب الخير وعلم الإماراتيين العطاء والسلام، لافتًا إلى أن الإمارات لديها 200 جنسية يتمتعون بكل حقوقهم لذلك من الطبيعي أن يؤسس المجلس في تلك البلاد التي تنشر الخير في العالم.

وفي ختام اللقاء، قدم الجروان بعض المطبوعات الخاصة بالمجلس العالمي للتسامح وتتضمن فيما يخص الهيكل التنظيمي وجهود المجلس خلال أزمة كورونا.

وجدير بالذكر أنه تم تدشين "المجلس العالمي للتسامح والسلام" كمنظمة دولية تعتمد على مبادئ ديمقراطية وتستمد من القانون الدولي والاتفاقيات نظام عملها الخاص.. وتم اختيار السيد أحمد الجروان رئيسًا للمجلس في احتفال رسمي كبير أقيم في مركز مؤتمرات البحر المتوسط في مالطا في نوفمبر 2017.