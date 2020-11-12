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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية
كشفت مفوضيّة حقوق الإنسان عن وجود بعض الجهات المسلحة «لم تسمها»، الماسكة للارض تمنع عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، بينما اكدت تلقيها 1710 مناشدات من الأسر العائدة بسبب الظروف الاقتصادية التي تعانيها.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي انه «يتوجب على وزارة الهجرة التعاون مع الادارات المحلية، لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة وتهيئة البيئة الامنية المناسبة لضمان عودة كريمة للنازحين الى مناطق سكناهم»، مبينا ان «الوزارة اتخذت بعض الاجراءات لتهيئة ذلك الا ان الكثير من المناطق ما زالت تفتقر الى ارادة مجتمعية لاعادة احتضان سكانها.

واشار الى ان «اغلب المناطق ما زالت غير مهيأة سواء من ناحية البنى التحتية او الاجتماعية، مما ادى الى حصول عودة عكسية الى مخيمات النزوح، خصوصا مخيم يحيى اوه وليلان في كركوك، فضلا عن المخيمات الخاصة بالايزيديين في دهوك.

واوضح العزاوي  ان «المفوضية وخلال لقاءاتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الهجرة والمهجرين اكدت ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتهيئة الظروف في مناطق العودة للنازحين.
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