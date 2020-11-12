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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو

وزير النقل الشبلي
أكّد وزير النقل ناصر حسين الشبلي الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء باجراءات العمل.
وقال الوزير الشبلي إن «الوزارة جادة وماضية بإنجاز ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجّه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع». 

وأضاف أن «الوزارة توصلت الى تفاهمات مع شركة (دايو) الكورية، والحوارات مستمرة لحسم الأمور المالية والفنية الخاصة بميناء الفاو، وأن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق، والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء»، مؤكداً «استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة.

وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع المملكة العربية السعودية، بين الوزير الشبلي أن «وزارة النقل وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات متعددة مع الجانب السعودي خلال أعمال اللجنة التنسيقية العراقية – السعودية، أبرزها الاتفـــــــاق على افتتاح منفذ جديــدة عرعر الحدودي الذي سيتــــــم تدشينه وتشغيلــــه بعـــــد (7) أيام، فضلاً عن تسيير الخط الملاحي بين الموانئ العراقية والموانئ السعودية
وبما يخص مشروع قطار بغداد المعلق، أفاد الشبلي بأنه «ستتم المباشرة بتنفيذه بعد توقيع العقد»، مشيرا الى أن «الوزارة وجهت دعوات مباشرة لخمس شركات استشارية سيتم اختيار إحداها لدراسة وتحليل العروض الفنية والمالية، ومن ثم التفاوض مع شركة (الستوم) الفرنسية لتحديد قيمة العقد والتوقيع عليه.
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