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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

خبير قانوني : أية اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان

علي التميمي
أكد الخبير القانوني علي التميمي ان : اي اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان

وقال في بيان  بموجب قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ ..فإن هناك نوعا من الاتفاقيات والمذكرات لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان وهي التي تقوم على مبدا المعاملة بالمثل ولايترتب عليها التزامات ماليه على العراق .. في حين هناك الاعم الاغلب من الاتفاقيات تحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة لعدد البرلمان يعني نصف زائد واحد من العدد الكلي. 

واضاف التميمي: هناك اتفاقيات أخرى تحتاج إلى موافقة الثلثين من الحضور بعد تحقق النصاب القانوني . وهي ترسيم الحدود والسيادة والصلح والسلام ودخول التحالفات أو الانضمام إليها...وذلك كله لان النظام السياسي في العراق واغلب الصلاحيات بيد البرلمان وفق المادة ٦١ دستور كما تحتاج الاتفاقية بعد المصادقة عليها من البرلمان الى  مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ دستور.
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